Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

Ліцензія дозволить компанії розпочати ігрову діяльність та грати за одними правилами з представниками індустрії. Головна мета FAVBET — створити сучасний та чесний український ринок розваг. Покращити клієнтський досвід та змінити відношення до сфери в цілому.

FAVBET отримує ліцензію на п’ять років і щорічно сплачуватиме еквівалент вартості до держбюджету. Ці гроші підуть в держфонд, що підтримуватиме суспільно важливі напрями, які часто залишаються без фінансування.

Нагадаємо, що FAVBET — це міжнародна гемблінгова компанія, заснована у 1999 році в Україні. Працює за міжнародними та регіональними ліцензіями в Хорватії, Румунії та Білорусі. Понад 20 років компанія займається розвитком, як професійного, так і аматорського спорту в Україні. Займається боротьбою з ігровою залежністю та благодійністю. Компанія оперує у сфері ставок на спорт, онлайн-казино, кіберспортивних ігор, а також розвиває власні медіа та сферу спортивних розваг.