Рішенням Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.
Ліцензія дозволить компанії розпочати ігрову діяльність та грати за одними правилами з представниками індустрії. Головна мета FAVBET — створити сучасний та чесний український ринок розваг. Покращити клієнтський досвід та змінити відношення до сфери в цілому.
FAVBET отримує ліцензію на п’ять років і щорічно сплачуватиме еквівалент вартості до держбюджету. Ці гроші підуть в держфонд, що підтримуватиме суспільно важливі напрями, які часто залишаються без фінансування.