14 апреля креативные команды презентовали новое позиционирование FAVBET, в основе которого европейский подход: отношение к игре как к развлечению, а не способу заработка.

Специалисты Banda вдохновлялись идеей, что FAVBET – это не просто гемблинговая платформа, а компания, которая делает спорт зрелищным, а клиентский опыт от игры – уникальным. Именно эта идея воплощена в стратегии, позиционировании и новом визуальном стиле. Продолжением ребрендинга станет информационная кампания с ключевым посылом: "Будь внутри игры".

"С давних пор и до сих пор человечество играет и играет. Игры развивают, игры развиваются. Игру воспринимают как часть жизни человека, как естественную человеческую потребность. FAVBET – ответственный букмекер, который выступает за культуру беттинга (ставок на спортивные события) и культуру игры. Именно поэтому нам не безразлично, как ты смотришь футбол, играешь. В каком состоянии любительский и профессиональный спорт в стране. Потому что пока существуют люди, будут существовать игры. Будет существовать FAVBET", – отметили в компании.

В основе рестайлинга – цвета, которые были с компанией более 20 лет, но стали насыщенными и современными.

Обновленный логотип более динамичный и гибкий.

Креативная команда использовала два противоположных шрифта.

"Такое визуальное решение символизирует противостояние, которое является основой спортивных соревнований", – объясняют в BANDA.

В начале апреля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию компании, владеющей популярным букмекерским брендом FAVBET.

Favbet работает в нескольких странах и является партнером многих спортивных команд и соревнований. В Украине среди таких – футбольные клубы Динамо, Заря, Мариуполь, Александрия, Колос, Рух, Оболонь и Черноморец. Начиная с сезона 2019/20, Украинская премьер-лига официально называется "Favbet Лига".