14 квітня креативні команди презентували нове позиціювання FAVBET, в основі якого європейський підхід: ставлення до гри як до розваги, а не способу заробітку.

Спеціалісти Banda надихалися ідеєю, що FAVBET – це не просто гемблінгова платформа, а компанія, яка робить спорт видовищним, а клієнтський досвід від гри – унікальним. Саме цю ідею втілено в стратегії, позиціюванні та новому візуальному стилі. Продовженням ребрендингу стане інформаційна кампанія з ключовим повідомленням: "Будь всередині гри".

"Здавна і до сьогодні людство грає та грається. Ігри розвивають, ігри розвиваються. Гру сприймають як частину життя людини, як природну людську потребу. FAVBET – відповідальний букмекер, який виступає за культуру беттінгу (ставок на спортивні події) та культуру гри. Саме тому нам не байдуже, як ти дивишся футбол, граєш. У якому стані аматорський та професійний спорт в країні. Бо допоки існуватимуть люди, існуватимуть ігри. Існуватиме FAVBET", – відзначили в компанії.

В основі рестайлінгу – кольори, що були з компанією понад 20 років, але стали насиченими та сучасними.

Оновлений логотип більш динамічний та гнучкий.

Креативна команда використала два протилежних шрифти.

"Таке візуальне рішення символізує протистояння, що є основою спортивних змагань", – пояснюють у BANDA.

На початку квітня Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала ліцензію компанії, що володіє популярним букмекерським брендом FAVBET.

Favbet працює в кількох країнах та є партнером багатьох спортивних команд і змагань. В Україні серед таких – футбольні клуби Динамо, Зоря, Маріуполь, Олександрія, Колос, Рух, Оболонь та Чорноморець. Починаючи з сезону 2019/20, Українська прем'єр-ліга офіційно називається "Favbet Ліга".