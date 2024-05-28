Одиозная Ирина Фарион призвала Александра Усика попросить прощения перед Украиной: детали заявления

Известный филолог имеет давний конфликт с Александром Усиком на языковой и религиозной почве. Ирина Фарион не изменила мнение о боксере даже после его победы над Тайсоном Фьюри.

В середине мая украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Боксер смог одолеть Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

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Фарион ждет извинений от Усика

Усик стал героем в мире бокса, а также в Украине. Александр достойно представил свою страну на международной арене, где продолжает помогать Родине в войне против России.

Впрочем, известная языковед и филолог Ирина Фарион все так же имеет претензии к боксеру. Она рассказала, что именно ей не нравится в Усике и что ему надо изменить.

После того, как Усик вылил на меня столько грязи, то сложно промолчать. Помириться? Сначала он должен публично попросить прощения у Ирины Фарион. И не только передо мной, но и перед украинским государством. А потом пойти и плюнуть в рожу московским попам! Я хочу увидеть, когда боксерское "тело" это сделает. Как я могу болеть за людей, которые уничтожали украинское государство? Я не хочу отдавать свою энергию за этих никчемных людей, потому что перестану себя уважать,

– заявила Фарион.

Также филолог припомнила Усику его религиозную любовь к УПЦ МП, которая работает в интересах страны-агрессора. Она считает, что Александру надо публично откреститься от пророссийской организации.

Пусть подойдет к своим наставникам, Кириллу и Онуфрию, и плюнет им в морду. Служить московским попам – это хуже, чем ракеты, которые каждый день и ночи летят на Украину. Это те люди, которые пленили душу. А если душа в плену, то тело не имеет никакого значения. Это покойник в отпуске,

– добавила Ирина.

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История конфликта

Отметим, что конфликт между Фарион и Усиком продолжается уже более трех лет. В 2020-м Ирина раскритиковала боксера за участие в российском пропагандистском фильме о церкви.

А в прошлом году Фарион оказалась в эпицентре языкового скандала из-за резких слов в адрес русскоязычных военных ВСУ. Среди тех, кто раскритиковал ее за такую позицию, был и Усик, который назвал филолога "агентом Кремля".