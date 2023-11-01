Скандировали имя Месси: фаны пытались спровоцировать Роналду, заставившего трибуны замолчать

Во вторник, 31 октября Аль-Наср провел домашний матч 1/8 финала Саудовского кубка чемпионов. Соперником клуба Криштиану Роналду стал неуступчивый Аль-Иттифак.

Еще в первом тайме хозяева поля сами себе создали проблемы. Удаление получил Андерсон Талиска. Однако этим преимуществом на поле не воспользовались гости, которые в конце основного времени остались в меньшинстве. Составы команд стали равными, сообщает 24 Канал.

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Кубковый матч не обошелся без провокаций

Поэтому кубковое противостояние перевели в дополнительные 15-минутные тайма, во втором из которых был забит первый и последний гол во встрече. На 107-й минуте Садио Мане вывел Аль-Наср вперед 1:0.

А вот Аль-Иттифаку не удалось хоть сравнять счет. Финальный свисток сигнализировал о минимальной победе Аль-Насры 1:0.

Аль-Иттифак проиграл, а его болельщики отличились скандальным поведением. На протяжении матча фаны гостей неоднократно пытались спровоцировать главную звезду Аль-Насра Криштиану Роналду на конфликт. Фанаты соперника скандировали фамилию Лионеля Месси, накануне выигравшего свой 8-й "Золотой мяч".

CR7 даже не было в борьбе.

Криштиану Роналду имеет в своей коллекции наград 5 "Золотых мячей".

Роналду, который уже не в первый раз сталкивается с такими провокациями фанатов, не растерялся. Португалец приложил палец к губам, а другой рукой махнул фанам Аль-Иттифака, призывая их закрыть рот и перестать выкрикивать имя аргентинца.

Такие провокации в сторону не смогли повлиять на игру хозяев. Хотя сам Криштиану отыграл весь матч, но ушел с поля без забитых голов, но с желтой карточкой в пассиве.

Для Роналду этот поединок стал уже 15 в футболке Аль-Насра в текущем сезоне-2023/2024. За сыгранное время нападающий успел наколотить 14 голов и отдать 8 ассистам.