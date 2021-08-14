Безумная встреча антигероя Евро-2020

Кроме 19-летнего Сака, пенальти в составе Англии не забили Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд. После финала все трое подверглись оскорблениям, в том числе расистским.

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Однако значительная часть английских болельщиков поддержала своих футболистов. Очередную порцию искренней поддержки Сака получил в первом туре английской Премьер-лиги.

13 августа Арсенал отправился в гости к новичку АПЛ Брентфорду. Сака вышел на замену на 59 минуте поединка. Фанаты соперника устроили футболисту "канониров" безумные овации.

Весь стадион поднялся на ноги и аплодировал талантливому футболисту.