Литовские фанаты скандировали "Слава Украине" на игре ЛЧ, поддержав украинцев в день саммита НАТО

В Лиге чемпионов начались первые квалификационные матчи. В одном из них литовский Жальгирис принимал Стругу из Северной Македонии.

Во вторник, 11 июля, состоялся матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов в Вильнюсе, где Жальгирис сыграл вничью со Стругой (0:0). Там же сейчас проходит и саммит НАТО, где решаются многие важные вопросы будущего Украины и ее членства в Альянсе.

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Литва поддерживает Украину

Во время матча, который не оказался очень интересным, фанаты хозяев устроили перекличку между трибунами заполненного стадиона. Они использовали украинские патриотические лозунги "Слава Украине" и Героям слава", тем самым явно демонстрируя поддержку украинскому народу и подчеркивая, что Литва хочет видеть Украину в НАТО.

Смотрите видео с поддержкой фанатов Жальгириса

Отметим, что наши великие друзья показывают свою поддержку в эти важные дни не только на стадионе. Вильнюс сейчас весь превратился в город украинских флагов, в частности, там курсируют автобусы в сине-желтых цветах. О самых важных событиях на саммите можете следить здесь.

. Ответный матч Струга – Жальгирис состоится 18 июля в Охриде.