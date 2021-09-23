Во вторник, 21 сентября, между собой сыграли Вележ (Мостар) и Борац (Баня-Лука). На 82-й минуте гости забили второй гол в матче, после чего бригаде арбитров пришлось прервать игру. Все из-за недовольных болельщиков, выбежавших на поле. Игру так и не возобновили.

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После игры арбитр матча Сабрий Топалович вместе с другими официальными делегатами Федерации футбола Боснии и Герцеговины возвращался с матча на автомобиле. Но в одном из тоннелей по дороге их машину остановили неизвестные. Они разбили стекло и бросили туда подожженную пиротехнику.

В результате поджога пострадал инспектор матча Аднан Алиспахич.

Расследованием дела занимаются правоохранители.

Федерация футбола Боснии и Герцеговины по результатам этого матча решила:

присудить Вележу техническое поражение 0:3

дисквалифицировать домашний стадион команды на неопределенное время.

Кроме того, руководство клуба может быть дисквалифицированным по результатам расследования.