Во вторник, 21 сентября, между собой сыграли Вележ (Мостар) и Борац (Баня-Лука). На 82-й минуте гости забили второй гол в матче, после чего бригаде арбитров пришлось прервать игру. Все из-за недовольных болельщиков, выбежавших на поле. Игру так и не возобновили.
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После игры арбитр матча Сабрий Топалович вместе с другими официальными делегатами Федерации футбола Боснии и Герцеговины возвращался с матча на автомобиле. Но в одном из тоннелей по дороге их машину остановили неизвестные. Они разбили стекло и бросили туда подожженную пиротехнику.
В результате поджога пострадал инспектор матча Аднан Алиспахич.
Расследованием дела занимаются правоохранители.
Федерация футбола Боснии и Герцеговины по результатам этого матча решила:
- присудить Вележу техническое поражение 0:3
- дисквалифицировать домашний стадион команды на неопределенное время.
Кроме того, руководство клуба может быть дисквалифицированным по результатам расследования.