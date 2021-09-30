Не пробачили зраду

Уболівальники Шахтаря не на жарт розлютились на румунського спеціаліста. Мірча Луческу зрадив колишньому клубу з їх найбільшим ворогом в УПЛ – Динамо. Фанати не пробачили "Містеру" такого вчинку. Тепер репутація румуна заплямована на усе життя.

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Ім'я Мірчі Луческу назавжди закарбоване на алеї слави, яка є поруч із "Донбас Ареною". Невідомі залили зірку колишнього тренера синьою фарбою. Після цього навіть складно прочитати, кому належить ця відзнака.



Облита фарбою зірка Луческу / Фото facebook.com/typycal.donetsk

Швидше за все, що ультрас "гірників"таким вчинком відповів на слова Луческу, які він сказав після гри Динамо на виїзді з Рухом. Румун заявив, що ті, хто коментують його дії можуть приїхати у Донецьк, подивитись на алею зірок донеччан.

Луческу очолив Динамо наприкінці липня 2021 року, підписавши контракт до кінця червня 2024 року.

До цього румун керував Шахтарем із 2004 до 2016 року. Під його керівництвом донецький клуб зіграв 561 поєдинок.



Зірку Луческу облили / Фото facebook.com/typycal.donetsk