Это дикость, – фанаты Полесья отреагировали на провокационное заявление части ультрас своего клуба

Пока Полесье готовится к дебюту в УПЛ, вокруг клуба разразился скандал. Трансферная политика клуба не вполне нравится фанатам команды.

Накануне сеть всколыхнула от заявления одной из группировок фанатов Полесья, где прослеживались признаки расизма. Другая часть ультрас объяснила, что это не позиция всех фанатов житомирского клуба.

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Большая часть фанатов Полесья не поддерживает позицию "WHITE ZT FAMILY"

Болельщики Полесья ответили на заявление ультрас команды из "White Zt Family" по поводу последних трансферов клуба, в который пришли темнокожие игроки. Они отметили, что это была лишь позиция отдельной группы фанатов, а не монолитная позиция всех сторонников дебютанта УПЛ.

Наше сообщество болельщиков считает нужным озвучить свою позицию по ситуации. White Zt Family – это небольшая группа болельщиков, имеющих свое мнение и взгляды на жизнь. В то же время мы, как другая часть болельщиков Полесья, считаем дикостью в XXI веке оценивать человека по цвету его кожи. Новые игроки должны быть оценены по их игровым характеристикам и статистике выступлений на поле,

– говорится в заявлении.

Болельщики сообщили, что единственные, кому не место в их клубе – это россияне, а всех остальных они рады приветствовать в клубе, тем более что новички команды имеют опыт игры на высоком уровне:

"Еще несколько лет назад мы могли лишь мечтать о присутствии в команде футболистов, уже имеющих опыт выступлений на чемпионате мира по футболу и достаточно игровой практики в высшем дивизионе Франции – Лиге 1. Возможно, по логике, которую выразили вчера, стоит оценивать игроков не только по цвету кожи, но и по вероисповеданию? Или, может, стоит пригласить в украинский клуб россиян, ведь цвет их кожи – белый? Считаем, что это риторические вопросы, которые не нуждаются в ответе.