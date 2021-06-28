Фанаты Нидерландов угрожают судье из России смертной казнью после поражения на Евро-2020

Сборная Нидерландов 27 июня неожиданно вылетела с Евро-2020. На матче с Чехией работал российский судья Сергей Карасев, который получил целую гору угроз от нидерландских фанатов.

Российский арбитр – главная звезда матча

Нидерландская сборная считалась фаворитом матча 1/8 финала турнира. Однако чешские футболисты создали сенсацию на Евро-2020.

Больше об игре Чехия сенсационно выбила Нидерланды с Евро-2020: ключевым стало решение российского арбитра

Главной звездой футбольного матча стал россиянин Сергей Карасев. В начале второй 45-минутки арбитр с помощью VAR удалил с поля защитника "оранжевых" Матейса де Лигта. Чехи воспользовались численным преимуществом, дважды забив в ворота нидерландцев и вышли в четвертьфинал турнира.

Такое решение российского судьи изрядно разозлило нидерландских фанатов. Болельщики в соцсетях забросали арбитра угрозами. Некоторые из них назвали УЕФА и самого Карасева мафией. Дошло даже до слов об убийстве и казни.

Наслаждайтесь джакузи с #poetin. Ты – коррумпированный мясоголовый,

– оскорбления в сторону судьи.

УЕФА, вы продали матч Нидерланды – Чехия, назначив Сергея Карасева. Похоже, вы ненавидите футбол,

– говорится в посте.

Российский арбитр Карасев предвзят. Это большой дружок Чехии,

– написала разъяренная фанатка.

Давайте внесем Карасева в список санкций,

– предложения от фанатов.

Сначала вы скажете, что аннулируете желтую карточку, а потом показываете красную, дорогой Карасев…,

– фанаты не сдерживают эмоций.

Карасев, твои руки в крови,

– дошло даже до такого.