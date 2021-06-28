Російський арбітр – головна зірка матчу

Нідерландська збірна вважалась фаворитом матчу 1/8 фіналу турніру. Однак чеські футболісти створили сенсацію на Євро-2020.

Більше про гру Чехія сенсаційно вибила Нідерланди з Євро-2020: ключовим стало рішення російського арбітра

Головною зіркою футбольного матчу став росіянин Сергій Карасьов. На початку другої 45-хвилинки арбітр за допомогою VAR вилучив з поля захисника "помаранчевих" Матейса де Лігта. Чехи скористалися чисельною перевагою, двічі забивши у ворота нідерландців та вийшли до чвертьфіналу турніру.

Таке рішення російського судді неабияк розлютило нідерландських фанатів. Уболівальники у соцмережах закидали арбітра погрозами. Деякі з них назвали УЄФА та самого Карасьова мафією. Дійшло навіть до слів про вбивство та страту.

Насолоджуйтесь джакузі з #poetin. Ти – корумпований м'ясоголовий,

– образи у сторону судді.

УЄФА, ви продали матч Нідерланди – Чехія, призначивши Сергія Карасьова. Схоже, ви ненавидите футбол,

– йдеться у пості.

Російський арбітр Карасьов упереджений. Це великий дружок Чехії,

– написала розлючена фанатка.

Давайте внесемо Карасьова до списку санкцій,

– пропозиції від фанатів.

Спочатку ви скажете, що анулюєте жовту картку, а потім показуєте червону, дорогий Карасьов…,

– фанати не стримують емоцій.

Карасьов, твої руки у крові,

– дійшло навіть до такого.