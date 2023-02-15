Фанаты французской Ниццы решили отличиться интересным достижением – они снимали порноролики во время матча любимой команды. Такие действия болельщиков могут повлиять на репутацию Ниццы.

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Оригинально адаптировали стадион

Инцидент произошел 29 января. В момент, когда проходил поединок между Ниццей и Лиллем в рамках Лиги 1, некоторые болельщики решили снять любительский порноролик. Фанаты додумались сделать это в туалете стадиона Альянц Ривьера. Внимание на оригинальный поступок фанатов обратили пользователи социальных сетей, которые сразу же начали насмехаться над ситуацией. Ницца и Nice Eco Stadium (компания, обслуживающая стадион) мгновенно подали жалобу. Стороны не желают, чтобы спортивную арену ассоциировали с порнографической деятельностью.

Ницца в этом сезоне