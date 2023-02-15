Фанаты французской Ниццы решили отличиться интересным достижением – они снимали порноролики во время матча любимой команды. Такие действия болельщиков могут повлиять на репутацию Ниццы.
Достойно внимания Драка завершилась массовым выселением: турецкий отель решил не принимать сторону.
Оригинально адаптировали стадион
Инцидент произошел 29 января. В момент, когда проходил поединок между Ниццей и Лиллем в рамках Лиги 1, некоторые болельщики решили снять любительский порноролик. Фанаты додумались сделать это в туалете стадиона Альянц Ривьера. Внимание на оригинальный поступок фанатов обратили пользователи социальных сетей, которые сразу же начали насмехаться над ситуацией. Ницца и Nice Eco Stadium (компания, обслуживающая стадион) мгновенно подали жалобу. Стороны не желают, чтобы спортивную арену ассоциировали с порнографической деятельностью.
Ницца в этом сезоне
- "Орлята" занимают седьмую строчку во французском чемпионате. Но команда начала триумфальное шествие, поскольку в последних шести матчах одержала пять побед и одну ничью.
- Ницца вылетела из Кубка Франции еще на стадии 1/32 финала, уступив команде третьего дивизиона страны Ле-Пюи-ан-Веле.
- В Лиге конференций команда заняла первое место в групповом этапе (в соперниках были Партизан, Кельн и Словацко). Ницца напрямую попала в 1/8 финала ЛК, поэтому еще только ждет там своего соперника.
- Кстати, Руслан Малиновский свой первый гол в футболке Марселя забил как раз в ворота Ниццы