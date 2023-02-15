Фанати французької Ніцци вирішили відзначитись цікавим досягненням – вони знімали порноролики під час матчу їхньої улюбленої команди. Такі дії вболівальників можуть повпливати на репутацію Ніцци.
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Оригінально адаптували стадіон
Інцидент стався 29-го січня. В момент, коли проходив поєдинок між Ніццою та Ліллем в рамках Ліги 1, деякі вболівальники вирішили зняти аматорський порноролик. Фанати додумались це зробити у туалеті стадіону Альянц Рів'єра.
Увагу на оригінальний вчинок фанатів звернули користувачі соціальних мереж, які відразу ж почали кепкувати зі ситуації. Натомість Ніцца та Nice Eco Stadium (компанія, яка обслуговує стадіон) миттєво подали скаргу. Сторони не бажають, аби спортивну арену асоціювали з порнографічною дільністю.
Ніцца у цьому сезоні
- "Орлята" займають сьому сходинку в французькому чемпіонаті. Та команда розпочала тріумфальну ходу, оскільки у останніх шести матчах здобула п'ять перемог та одну нічию.
- Ніцца вилетіла з Кубка Франції ще на стадії 1/32 фіналу, поступившись команді з третього дивізіону країни Ле-Пюї-ан-Веле.
- У Лізі Конференцій команда зайняла перше місце у груповому етапі (в суперниках були Партизан, Кельн та Словацко). Ніцца напряму потрапила в 1/8 фіналу ЛК, тому ще тільки чекає там свого суперника.
- До речі, Руслан Маліновський свій перший гол у футболці Марселя забив якраз у ворота Ніцци.