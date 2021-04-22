Фанаты МЮ против владельцев клуба

Болельщики Манчестер Юнайтед никак не могут найти общий язык с руководством "красных дьяволов". Фаны продолжают протестовать против политики клуба.

Вот так Фанаты из Тернополя поддержали Луческу после провокаций от ультрас Динамо: видео

Несколько фанатов устроили протест возле базы команд и заблокировали оба входа на территорию. Они растянули плакаты со словами: "Мы решаем, когда вы играете". Ультрас требуют отставки семьи Глейзеров, которые являются владельцами клуба.

Впоследствии им даже удалось пройти на саму территорию тренировочной базы, где фаны продолжали протест с баннерами.