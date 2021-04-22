Фанаты МЮ против владельцев клуба
Болельщики Манчестер Юнайтед никак не могут найти общий язык с руководством "красных дьяволов". Фаны продолжают протестовать против политики клуба.
Вот так Фанаты из Тернополя поддержали Луческу после провокаций от ультрас Динамо: видео
Несколько фанатов устроили протест возле базы команд и заблокировали оба входа на территорию. Они растянули плакаты со словами: "Мы решаем, когда вы играете". Ультрас требуют отставки семьи Глейзеров, которые являются владельцами клуба.
Впоследствии им даже удалось пройти на саму территорию тренировочной базы, где фаны продолжали протест с баннерами.
- Клуб из Манчестера после 32 туров идет вторым в сезоне АПЛ. В активе команды 66 очков. До лидера МанСити отставание в 11 пунктов.
- В последнем матче МЮ на классе переиграл Бернли (3:1). Также они продолжают свой путь в Лиге Европы, где в полуфинале встретятся против итальянской Ромы.