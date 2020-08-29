Фанаты итальянского "Лацио" неоднозначно приветствовали подписание контракта их клубом с испанским вратарем Рейной.

Болельщики вывесили баннер с надписью "Saluti romani camerata Reina", пишет calciomercato.com. Его можно перевести как "Римское приветствие, товарищ Рейна". Вот только слово "camerata" часто использовалось фашистами в Италии для обозначения "товарищ", вместо привычного "compagno".

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Баннер вывесили неподалеку Ponte Milvio (Мульвиего моста) и Олимпийского стадиона в Риме.

Причиной для такого "приветствия" в Италии называют то, что несколько лет назад Пепе Рейна выразил слова поддержки испанской партии Vox ("Голос") – ультраправой организации, впервые вошедшей в парламент Испании в 2019 году.

Между тем ультрас "Лацио" хорошо известны своей ультраправой идеологией и неоднократно попадали в скандалы за использование фашистских образов.

Пепе Рейна перешел в "Лацио" свободным агентом. В прошлом сезоне он сначала выступал за "Милан", но вторую часть провел в аренде в английском "Астон Вилле".