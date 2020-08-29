Фанати італійського "Лаціо" неоднозначно привітали підписання контракту їхнім клубом з іспанським воротарем Рейною.

Вболівальники вивісили банер з написом "Saluti romani camerata Reina", пише calciomercato.com. Його можна перекласти як "Римські вітання, товариш Рейна". От тільки слово "camerata" часто використовувалося фашистами в Італії на позначення "товариш", замість звичного "compagno".

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Банер вивісили неподалік Ponte Milvio (Мульвіїв міст) та Олімпійського стадіону в Римі.

Причиною для такого "вітання" в Італії називають те, що кілька років тому Пепе Рейна висловив слова підтримки іспанській партії Vox ("Голос") – ультраправої організації, яка вперше увійшла до парламенту Іспанії у 2019 році.

Тим часом ультрас "Лаціо" добре відомі своєю ультраправою ідеологією та неодноразово потрапляли у скандали за використання фашистських образів.

Пепе Рейна перейшов до "Лаціо" вільним агентом. У попередньому сезоні він спочатку виступав за "Мілан", але другу частину провів в оренді в англійській "Астон Віллі".