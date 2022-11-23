Фанаты Коста-Рики тихо плачут на трибунах в Катаре: Испания сделала счет 4:0

Испанцы продолжают издеваться над костариканцами в первом матче чемпионата мира-2022. Мяч в четвертый раз за игру побывал в воротах гостей.

Девять минут прошло после свистка арбитра о начале второго тайма как счет стал 4:0. Торрес протиснул двух соперников, которые смогли у двух отобрать мяч. Защитники Коста-Рики и голкипер почему-то не стали выбивать круглого подальше от ворот, пишет 24 канал.

Испания на классе уничтожает Коста-Рику: мяч трижды побывал в воротах соперника "Фурии Рохи"

Просто без шансов для Коста-Рики

Этим воспользовался Ферран. Мяч снова оказался в ногах Торреса, с разворота легко пробившего под дальнюю стойку ворот Наваса. Очень жаль Кейлора в столь жалкой игре его партнеров по команде.

Подопечные Луиса Энрике забили четвертый раз в ворота соперника. Похоже, что футболисты Испании могут уже думать о следующем оппоненте в групповом раунде.