Фанаты Эвертона требуют вернуть Миколенко на поле после провала в Кубке лиги

Во вторник, 8 ноября, Эвертон окончил свои выступления в Кубке английской лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда вылетела от Борнмута.

Главный тренер "ирисок" выставил экспериментальный состав на выездное кубочное противостояние. Фрэнк Лэмпард совершил грубую ошибку, когда решил предоставить отдых своим лидерам, пишет 24 канал.

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От ненависти к любви один пропущенный матч

Эвертон был разгромлен Борнмутом 4:1. "Ириски" вылетели из Кубка английской лиги.

После поединка болельщики Эвертона набросились не только на Лэмпарда, но и на тех, кто сыграл против матча Кубка. Фанаты не понимают, как до сих пор руководство Эвертона терпит игру команды под руководством Лэмпарда.

Они требуют уволить Фрэнка от должности главного тренера и требуют вернуть в основу ключевых игроков команды. Далеко не один болельщик вспомнил фамилию Виталия Миколенко. Как говорится, нет Николенко – нет победы.

Фанаты не понимают, почему на позиции украинца на левом фланге обороны сыграл португалец Рубен Винагре.

Эта игра показала, насколько важны Коди, Тарковски, Миколенко и Пикфорд. Без них у нас не было шансов ни в одном матче. Не удивлен, что когда они не играют, мы впервые пропускаем более двух голов,

– написал один из фанатов.

Напомним, что после матча против Тоттенхэма болельщики разбили игру украинского защитника.

Отметим, что Миколенко впервые не попал в заявку на официальный матч Эвертона. Виталий так и не вышел на футбольном поле в нынешнем розыгрыше Кубка английской лиги. Ведь в прошлом матче второго круга украинец провел всю встречу на замене (0:1).

В общей сложности в этом сезоне-2022/2023 Миколенко отыграл в футболке Эвертона 14 матчей.