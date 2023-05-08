Сравнили со стилем игры легенды Шахтера: ультрас Динамо выдвинул претензии к футболистам

Киевское Динамо доигрывает сезон-2022/2023 в УПЛ под руководством Александра Шовковского. СаШо назначен исполняющим обязанности тренера, пока Мирча Луческу восстанавливается от операции.

Бывший голкипер Динамо уже привел команду к двум победам подряд – над Металлистом (1:3) и Ворсклой (1:2). 8 мая киевляне играют против Кривбасса, матч уже начался.

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"Это стиль Срны, за который Шахтер Луческу ненавидели почти по всей Украине"

В преддверии этого поединка УПЛ Александр Шовковский получил неожиданное письмо с просьбой от ультраса "бело-синих". Болельщики Динамо отметили СаШо, как человека, наиболее заслужившего быть главным тренером команды. Также фанаты поздравили бывшего голкипера с двумя победами.

Болельщики попросили СаШо, пока тот стоит во главе тренерского мостика Динамо, убрать из стиля игры команды симуляции, которая не является частью футбольного стиля киевского гранда. Они сравнили симулирование игроков киевлян с бывшим капитаном Шахтера Дарио Срной, который любил в простых ситуациях падать и корчиться от боли.

Уверены, что для Вас (а всей футбольной карьерой Вы это доказали) симуляция не часть футбольного стиля команды Динамо Киев. Однако нам точно известно (от футболистов Динамо – Вы сами можете это у них уточнить), что с приходом Луческу на тренировках отрабатывалось как и когда нужно симулировать. Это стиль Срны, за который Шахтер Луческу ненавидели почти по всей Украине. К сожалению, за 3 года навязывания он принес свои плоды и в Динамо. И вот запретить эту ху*ню как раз в Ваших силах!,

– попросили фанаты Динамо.

В обращении отметили, что футболисты Динамо выходят на футбольное поле с флагами Украины, но затем во время игры при первой же возможности делают из себя "трехсотых" вместо того, чтобы проявлять мужество и характер.

Во время войны никаких других эмоций, кроме отвращения, это вызвать не может. Пожалуйста, избавьте нас от этого румынского наследия!,

– говорится в публикации.

"П.С. Мы знаем, что было предложение к оставшимся в Киеве ультрасамам подъехать на базу, встретиться с командой, "поддержать молодежь". Эта встреча, разумеется, была отложена до победы. Наш ресурс хоть и не есть ультрасовским, и сами они об этом просить не будут, однако мы бы хотели обратить Ваше внимание на то, что сейчас такое время, когда футболисты должны поддерживать фанатов на фронте, а не наоборот. Закройте эти два вопроса, и над вашей легендарностью сверху засияет нимб", – подытожили болельщики киевлян.

Отметим, что Луческу успешно прооперировали. Теперь "Мистера" ждет длительное восстановление, но румынский специалист уже делал первые шаги палатой сразу после хирургического вмешательства.

Впереди у киевлян еще 5 поединков, если не учитывать уже начавшийся матч против Кривбасса. "Бело-синие" с 48 баллами идет на 4-м месте УПЛ, уступая третьей Заре 4 очка.

К слову. Шовковский в 2017 году закончил карьеру профессионального футболиста. Играл за главную команду Динамо с 1993 года. В январе 2023 года СаШо присоединился к тренерскому мостику "бело-синих" и стал помощником главного тренера.