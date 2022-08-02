Фанаты Баварии обидно встретили Левандовского, были возгласы "Hala Madrid": интересное видео

Роберт Левандовский снова посетил Мюнхен. Польский нападающий приехал в Германию, чтобы попрощаться с бывшими своими одноклубниками Баварии.

Неприятная встреча с фанатами

Когда Роберт Левандовский покидал тренировочную базу Баварии, еще раз встретился с фанатами мюнхенского клуба. Несколько десятков болельщиков собрались у ворот клубной базы.

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Однако фанаты пришли не поздравить поляка с трансфером в Барселону, а начали оскорблять футболиста. Кто-то из болельщиков Баварии закричал в след Левандовскому "Hala Madrid", кричалке в поддержку главного конкурента Барселоны в Ла Лиге – мадридского Реала.

Роберт культурно помахал рукой болельщикам и поехал на своем Audi.

Видео отъезда Левандовского с базы Баварии

Теперь Левандовский еще может сыграть с Баварией, но уже по ту сторону футбольного поля.

Роберт Левандовский отдал Баварии долгих 8 лет. С мюнхенцами получил 19 титулов. Являлся капитаном и лидером команды.

Трансфер забивного форварда в Барселону привел к безумному ажиотажу вокруг Левандовского. В конце июля в клубном магазине каталонцев даже закрыли продажу футболок Роберта, ведь у них закончились буквы "W", которых две в фамилии поляка.

Уже 13 августа Роберт может дебютировать по Барселоне в официальном матче. Именно в этот где-то каталонцы сыграют дома в первом туре Ла Лиги против Райо Вальекано.