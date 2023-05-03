Болельщики Арсенала скандировали "Супер Фрэнк Лэмпард", когда Челси "горело" 3:0: ироническое видео

Арсенал без проблем обыграл Челси в 34 туре АПЛ (3:1). Болельщики "канониров" тоже "оценили" игру соперника под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Уже к 34-й минуте счет на табло "Эмирейтс" был 3:0 в пользу Арсенала. Дубль оформил Мартин Эдергор, а Габриэл Жезус забил третий гол "канониров". 24 Канал.

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Ироническая реакция болельщиков "канониров"

После чего фанаты Арсенала начали скандировать с трибун "Супер Фрэнк Лэмпард". Именно так болельщики Челси называют свою клубную легенду и исполняющего обязанности главного тренера "синих".

Фанаты Арсенала спели о Фрэнке Лэмпарде: смотрите видео

Блэклую игру Челси в первом тайме оценили даже болельщики соперника. Команда Лэмпарда вообще ничего не показала, а Михаил Мудрик грустно наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Во втором тайме Челси удалось забить гол престижа благодаря удару Нони Мадуэке на 65-й минуте, а уже через шесть минут на поле вышел Мудрик. Однако забить Михаилу снова не удалось.

Украинцу досталось от фанатов соперника, которые встретили Михаила, который выбрал Челси вместо Арсенала.

Арсенал с Александром Зинченко обыграл дома Челси со счетом 3:1. Команда Микеля Артеты вернула себе первое место в АПЛ, опережая "горожан" на 2 балла, но у МанСити есть два матча в запасе.

Напомним, что Лэмпард вернулся в Челси после увольнения Грэма Поттера, но тоже не принес в игру Челси победную нотку. Челси продолжает падение в турнирной таблице – 39 очков и 12 место. До зоны вылета преимущество в 9 пунктов.

Фрэнк будет возглавлять команду до конца сезона-2022/2023. СМИ называют имена новых потенциальных наставников "аристократов". Больше всего в Челси сватают бывшего тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино. Вроде бы уже есть устные договоренности между сторонами.