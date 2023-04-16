В чемпионате Франции фанаты массово обнажили ягодицы, чтобы помешать забить пенальти: забавное фото

Болельщики Анже пытаются всеми способами помочь собственной команде, уверенно идущей на вылет. Впрочем, даже некультурный поступок не помог помешать сопернику забить в их ворота.

В эти выходные в чемпионате Франции проходят игры 31 тура Лиги 1. В одном из поединков середняк таблицы Клермон принимал главного аутсайдера турнира Анже, пишет 24 канал.

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Матч запомнился курьезным моментом на трибунах. Гости открыли счет в середине первого тайма, но уже через пять минут Клермон получил право на пробитие пенальти.

Болельщики Анже пытались всеми возможными способами отвлечь нападающего хозяев Грейона Кье. Ради этого ряд фанатов решили развернуться к пробивающему спиной и обнажить свои ягодицы.



Забавная акция фанатов Анже / twitter.com/Trojkolorowa_

Впрочем, француз не повелся на этот трюк и забил. Интересно, что перед перерывом Клермон получил право на еще один пенальти, но на этот раз оператор не показал, повторили ли свою затею фанаты Анже.

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В итоге Клермон выиграл со счетом 2:1, играя при этом в девятерых через два изъятия. Анже уже фактически простился с элитой, ведь идет последним, в 15 баллах от спасительной зоны. Клермон же застолбил за собой 111-ю строчку.

Видеообзор матча Клермон – Анже: