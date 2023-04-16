Цими вихідними у чемпіонаті Франції проходять ігри 31 туру Ліги 1. В одному з поєдинків середняк таблиці Клермон приймав головного аутсайдера турніру Анже, пише 24 канал.

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Матч запам'ятався курйозним моментом на трибунах. Гості відкрили рахунок у середині першого тайму, але вже за п'ять хвилин Клермон отримав право на пробиття пенальті.

Вболівальники Анже намагались всіма можливими способами відволікти нападника господарів Грейона Кьє. Задля цього ряд фанатів вирішили розвернутись до пробиваючого спиною та оголити свої сідниці.



Кумедна акція фанатів Анже / twitter.com/Trojkolorowa_

Втім француз не повівся на цей трюк і забив. Цікаво, що перед перервою Клермон отримав право на ще один пенальті, але цього разу оператор не показав, чи повторили свою витівку фанати Анже.

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У підсумку Клермон виграв з рахунком 2:1, граючи при цьому вдев'ятьох через два вилучення. Анже вже фактично попрощався з елітою, адже йде останнім, у 15-ти балах від рятівної зони. Клермон же застовбив за собою 111-ту сходинку.

Відеоогляд матчу Клермон – Анже: