Перед стартовым свистком на трибунах фаны Аль-Насра совершили классный перфоменс для главной звезды своей команды – Криштиану Роналду. Болельщики посвятили португальцу специальный баннер, на котором изобразили футболиста в роли супергероя, сообщает 24 Канал.

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Еще один подарок для КриРо

По одну сторону от изображения Криштиану была цифра "200", обозначающая количество сыгранных матчей Роналду в футболке сборной Португалии, а по другую были инициалы нападающего и его игровой номер - CR7.



Перфоменс фанатов Аль-Насра для Роналду / Фото Getty Images

Хотя следует отметить, что в активе Роналду уже 203 сыгранных поединка за национальную команду, которая досрочно вышла на Евро-2024. А обладатель "Золотых мячей" помог ей это сделать.

Такой перфоменс болельщиков Аль-Насра вдохновил Роналду на футбольном поле. На 56-й минуте Криштиану вывел хозяев вперед 2:1.

Это взятие ворот стало для CR7 уже 12-м в футболке Аль-Насра в 12 сыгранных поединках текущего сезона Про-лиги Саудовской Аравии-2023/2024. Еще в активе португальского форварда 6 ассистов.

К слову, именно гол Роналду стал победным для хозяев и, в итоге, последним в поединке. До финального свистка счет так и не изменился – победа Аль-Насра 2:1.

После 10 туров его клуб замыкает тройку лидеров турнирной таблицы, набрав 22 балла. Отставание от лидера сезона Аль-Хиляль составляет 4 очка.

Напомним, что Роналду выступает в Саудовской Аравии с начала 2023 года, подписав контракт с Аль-Насром до конца июня 2025 года. С момента перехода Криштиану провел за саудитов 31 матч – 26 голов и 8 результативных передач.

Отметим! Недавно в саудовском клубе решили ярко и сладко поздравить своего капитана с 40-м голом в 2023 году, а также со 127 мячами в 203 матчах за сборную Португалии.