Фанаты Айнтрахта напали на болельщиков Рейнджерса перед финалом Лиги Европы: видео инцидента

В среду, 18 мая, Айнтрахт и Рейнджерс сошлись в борьбе за трофей Лиги Европы. Противостояние началось еще до финала и за пределами поля.

Противостояние между болельщиками

Неприятный инцидент произошел между болельщиками команд, которые на улицах испанской Севильи устроили настоящий погром. Около 200 фанатов Айнтрахта напали на ультрас Рейнджерса.

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Немцы, которых было гораздо больше, начали бросать в болельщиков соперника стульями, которые взяли из местных заведений питания. Шотландцы ответили оппонентам той же "монетой". Также на испанских улицах летали файеры и бутылки.

Самая большая стычка произошла всего в нескольких километрах от стадиона "Рамос Санчес Писхуан", принимавшего решающее сражение Лиги Европы. Однако это не единственное место, где были зафиксированы подобные инциденты. Несколько поклонников Айнтрахта попали в отделение местной полиции.

Видео массовой схватки фанатов

Отметим, что в Севилью прибыли на игру около 150 тысяч болельщиков со стороны обеих команд. Но на клубы выдали всего по 10 тысяч билетов. Остальные болельщики были вынуждены смотреть финал на больших экранах в созданных в городе фан-зонах.

Ход финала Лиги Европы