Французским болельщикам, которые устроили беспорядки после проигранного матча ПСЖ в Лиге чемпионов против "Баварии", вынесли приговор. Около 9 месяцев фанаты будут отбывать наказание в тюрьме.

О жестком наказании сообщает французская пресс-служба, пишет 24 канал.

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Максимальный срок в тюрьме будет отбывать человек, который проник в аптеку и совершил кражу – 9 месяцев. Еще один участник, ударивший камнем полицейского, получил на месяц меньше – 8 месяцев.

Четыре месяца под домашним арестом будет сидеть фанат, который совершил наезд на мотоцикле на работника полиции.

С чего все началось

23 августа в финале Лиги чемпионов встречались "Бавария" и ПСЖ. Обе команды показали зрелищный футбол, но забить удалось лишь мюнхенцам. Единственный и решающим стал гол Комана на 59-й минуте.

Многие болельщики двух команд собрались на главных площадях своих городов, чтобы дистанционно поддержать футболистов. Отметим, что матч проходил без зрителей.

После поражения фанаты ПСЖ были возмущены таким результатом, тогда центр Парижа превратился в настоящий ад. Фанаты били витрины, жгли машины, а правоохранители разгоняли их слезоточивым газом. Никакие карантинные ограничения не соблюдались.

После беспорядков в Париже более 150 человек были задержаны местными органами правопорядка. Правоохранители оштрафовали почти 300 человек за нарушение карантинных ограничений.

На западе Парижа силовики применяли слезоточивый газ для разгона людей, собравшихся возле стадиона. В полиции сообщили и об арестах почти 40 человек, которые вблизи Триумфальной арки били витрины.