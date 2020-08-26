Французьким вболівальникам, які влаштували заворушення після програного матчу ПСЖ у Лізі чемпіонів проти "Баварії", винесли вирок. Близько 9 місяців фанати відбуватимуть покарання у в'язниці.

Про жорстке покарання повідомляє французька пресслужба, пише 24 канал.

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Найбільший термін у в'язниці відбуватиме чоловік, який проник у аптеку та вчинив крадіжку – 9 місяців. Ще один учасник, який вдарив каменем поліцейського, отримав на місяць менше – 8 місяців.

Чотири місяці під домашнім арештом сидітиме фанат, який здійснив наїзд на мотоциклі на працівника поліції.

З чого все почалось

23 серпня у фіналі Ліги чемпіонів зустрічались "Баварія" та ПСЖ. Обидві команди показали видовищний футбол, але забити вдалось лише мюнхенцям. Єдиний та вирішальним став гол Комана на 59-й хвилині.

Багато вболівальників двох команд зібрались на головних площах своїх міст, щоб дистанційно підтримати футболістів. Наголосимо, що матч відбувався без глядачів.

Після поразки фанати ПСЖ були обурені таким результатом, тоді центр Парижа перетворився на справжнє пекло. Фанати били вітрини, палили авто, а правоохоронці розганяли їх сльозогінним газом. Жодні карантинні обмеження не були дотримані.

Після заворушень у Парижі понад 150 людей були затримані місцевими органами охорони. Правоохоронці оштрафували майже 300 людей за порушення карантинних обмежень.

На заході Парижу силовики застосовували сльозогінний газ для розгону людей, які зібралися біля стадіону. У поліції повідомили й про арешти майже 40 людей, які поблизу Тріумфальної арки били вітрини.