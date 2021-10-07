Фанатов Марселя жестко наказали после массовой драки на футбольном поле: как это было

Французский Марсель на протяжении долгого времени не сможет рассчитывать на поддержку фанатов на гостевых матчах. Клуб получил наказание за выходку ультрас после поединка Лиги 1.

Фанаты получили серьезное наказание

Произошла массовая драка фанатов в седьмом туре французской Лиги 1, когда Анже принимал Марсель. Фанаты гостей выбежали на футбольное поле сразу после финального свистка арбитра. Болельщики Марселя хотели выяснить отношения с фанатами команды соперника.

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Однако мирно поговорить фанаты не захотели, в дело пошла физическая сила. Ультрас устроили массовую драку прямо на футбольном поле. Последствия столкновения – поврежденное оборудование стадиона. Болельщики Марселя были серьезно наказаны. На заседании дисциплинарного футбольного комитета Франции было вынесено наказание.

Фанатская трибуна Анже будет пустой на двух следующих поединках (один – условно). Фанатам "провансальцев" же запрещено посещать выездные матчи команды до конца 2021 года. Также с клуба условно сняли одно очко.

К слову, матч завершился "сухой" ничьей 0:0.

Драка фанатов на футбольном поле: смотрите видео