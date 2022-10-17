Фанатов Атлетика выгнали со стадиона за демонстрацию "флагов" оккупантов на Донбассе

Не все испанские футбольные болельщики отмечают разумными поступками. К таким можно отнести и фанатов Атлетика из Бильбао, решивших прийти на матч с "знаменами" российских оккупантов на Донбассе и СССР.

В субботу, 15 октября, Атлетик на своем стадионе "Сан-Мемес" принимал Атлетико. Игра окончилась минимальной победой гостей. Это могло быть достаточно рядовое событие, если бы не скандал, возникший на трибунах. Все потому, что некоторые болельщики решили принести на этот матч советскую символику, а также "флаг" российских оккупационных войск в Донецкой области.

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Правда долго радоваться своему присутствию на стадионе владельцам этих тряпок не пришлось. И во втором тайме их попросили покинуть стадион. Ничего другого, как это сделать, испанским болельщикам не осталось. А уже после этого они начали выражать свое недовольство в интернете.



Испанские болельщики с флагами оккупантов / Фото insurgente.org

Таким позорным поступком отличились болельщики из группировки Iñigo Cabacas Herri Harmaila. Объясняя, почему они это сделали, использовали различные российские пропагандистские штампы, включая "государственный переворот в Украине в 2014 году", "обстрелы украинской армией городов" и поддерживая проведение так называемых "референдумов" на востоке Украины.

Ответственность за военные действия на Донбассе с 2014 года там решили возложить на Украину, заявив, что наше государство прибегло к "этническому геноциду". При этом некоторые из этих фанатов и сами ездили на оккупированный Донбасс после 2014 года.

Поддержку миру, которую Украина получила после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, решили назвать "истерией единого дискурса, навязанного последователями Степана Бандеры".

При этом они заявляют, что не поддерживают российский президент Владимир Путин. В то же время, указывают на то, что России нужно было раньше начать войну против Украины.