У суботу, 15 жовтня, Атлетік на власному стадіоні "Сан-Мемес" приймав Атлетіко. Гра закінчилася мінімальною перемогою гостей. Це могла б бути доволі рядова подія, якби не скандал, який виник на трибунах. Все через те, що деякі вболівальники вирішили принести на цей матч радянську символіку, а також "прапор" російських окупаційних військ в Донецькій області.

Варте уваги Ми чекали 8 місяців, щоб росіяни заговорили, і цей день настав, та є один нюанс, – Долгополов

Правда довго радуватися своїй присутності на стадіоні власникам цих ганчірок не довелося. І в другому таймі їх попросили покинути стадіон. Нічого іншого, як зробити це, іспанським вболівальникам не залишилося. А вже після цього вони почали висловлювати своє невдоволення в інтернеті.



Іспанські вболівальники з прапорами окупантів / Фото insurgente.org

Таким ганебним вчинком відзначилися вболівальники з угрупування Iñigo Cabacas Herri Harmaila. Пояснюючи, чому вони це зробили, використали різноманітні російські пропагандистські штампи, включаючи "державний переворот в Україні у 2014 році", "обстріли українською армією міст" та підтримуючи проведення так званих "референдумів" на сході України. Відповідальність за військові дії на Донбасі з 2014 року там вирішили покласти на Україну, заявивши, що наша держава вдалася до "етнічного геноциду". При цьому деякі з цих фанатів і самі їздили на окупований Донбас після 2014 року.

Підтримку світу, яку Україна отримала після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, там вирішили назвати "істерією єдиного дискурсу, нав’язаного послідовниками Степана Бандери".

При цьому вони заявляють, що не підтримують російського президента Володимира Путіна. Водночас вказують про те, що Росії треба було раніше розпочати війну проти України.