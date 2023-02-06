Нападающий Наполи попал мячом в лицо фанатки соперника: футболист извинился - видео

В воскресенье, 5 февраля, Наполи разгромила на выезде Специю в рамках 21-го тура Серии А. В победу "неаполитанцев" огромный вклад внес оформивший дубль нападающий Виктор Осимхем.

Все голы команды были забиты во втором тайме. Сначала Кварацхелия открыл счет во встрече с пенальти. А уже пять минут дубль в ворота Специи записал в свой актив Виктор Осимхен.

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Красивый жест нападающего Наполи

Наполи разгромили специю на глазах болельщиков соперника 0:3. Дубль от нигерийского нападающего стал не единственным моментом, которым он запомнился во время выездного матча.

Еще на предматчевой разминке Осимхен отрабатывал удары по воротам. После одного из них мяч случайно попал в лицо болельщице соперника, которая разместилась на трибуне, которая была позади ворот, в которые целился футболист Наполи.

Осимхен сразу бросился на трибуну, чтобы извиниться перед фанаткой, которой попал в лицо. Виктор обнял болельщицу, которая уверяла, что с ней все хорошо. Мужчина, который был рядом на трибуне, сделал совместное фото.

После чего Осимхен вернулся обратно на футбольное поле. Такой поступок Осимхена фанаты Специи встретили аплодисментами и криками: "Браво".

Осимхен извинился перед фанаткой Специи: смотрите видео

Фанаты Специи тогда еще не знали, что именно Осимхен побьет их любимую команду уже на футбольном поле. Но за это извиняться не нужно.

Для Осимхена эти голы стали уже 15-м и 16-м в текущем сезоне в Серии А. Всего во всех турнирах Виктор наколотил 17 мячей в 21 сыгранном поединке.

Наполи продолжает лидировать в Серии А. Отрыв "неаполитанцев" от Интера, который занимает вторую позицию, составляет 13 очков.

Напомним, что Интер в этом туре минимально обыграл дома Милан 1:0.

Впереди лидера итальянского первенства выездной матч против Сассуоло (17 февраля).