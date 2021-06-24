УАФ опубликовала информацию для болельщиков, которые собираются посетить матч Швеция – Украина, где сообщается о том, что необходимо сделать для того, чтобы попасть в Шотландию на матч.

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Что нужно, чтобы попасть на матч Швеция – Украина

наличие у лиц, прибывающих в Великобританию, отрицательного результата теста на COVID-19 (ПЦР-тест, LAMP), сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Информация о стандартах, которым должен соответствовать этот тест, есть на правительственном сайте;

самоизоляция до 10-ти дней для лиц, которые пересекают границу, а также заполнения онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и бронирование номеров тестов на COVID-19 перед приездом в Великобританию;

прохождение на платной основе тестов на COVID-19 на второй и восьмой день самоизоляции по прибытии в Великобританию.

Прохождение тестов на COVID-19 необходимо забронировать до прибытия в страну. Особенности самоизоляции по прибытии в Шотландию есть по этой ссылке.

Лица, прибывающие в Великобританию, имеют возможность после пяти дней самоизоляции пройти тест на COVID-19 и в случае отрицательного результата освобождаются от требования последующей самоизоляции. Указанный тест осуществляется на платной основе, и забронировать время для теста у уполномоченного поставщика услуги (private test provider) предлагается до прибытия в Великобританию.

Информация о планируемом прохождении теста на COVID-19 должна указываться в passenger locator form перед приездом в Великобританию. В случае принятия решения о прохождении этого теста по прибытии в страну придется повторно заполнить passenger locator form с целью внесения этой информации.

Этот тест не освобождает от необходимости делать тесты на второй и восьмой день пребывания в Великобритании.