Фанат соперника засунул палец в д*пу звезде Севильи во время матча Ла Лиги: забавное видео

В понедельник, 5 февраля, Райо Вальекано принимало Севилью в рамках 23-го тура испанской Ла Лиги-2023/2024. Во время одного из вбрасываний в ауте произошел забавный эпизод.

В первом тайме команды на обоих наколотили три гола. Сначала на 19-й минуте Юссеф Эн-Несири размочил нули на табло. Однако радость болельщиков Севильи длилась ровно 10 минут, когда хозяева благодаря результативному удару Иси Паласона сравняли счет, пишет 24 Канал.

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Болельщик пытался вывести из себя звезду в составе соперника

Севилья таки дожала соперника и во второй раз за тайм вышла вперед. Райо Вальекано получило гол в раздевалку. Дубль оформил Эн-Несири. Команды ушли на перерыв с преимуществом в счете гостей 1:2.

Вторая часть игры не была щедрой на голы, а точнее вообще "сухой".

Кроме голов был в матче еще один забавный эпизод. Главными действующими лицами которого были болельщик Райо и звездный левый вингер Севильи Лукас Окампос. Один из фанатов хозяев решил дезориентировать соперника, который как раз собирался вбросить аут.

Болельщик Райо ничего другого не придумал, как засунуть свой палец в д*пу Окампосу. Лукас довольно спокойно отреагировал на этот эпизод, выразив свое недовольство фанату-клоуну, которого развеселил его же поступок.

Фанат запихнул палец в д*пу Окампосу во время аута: смотрите видео

Но даже такой забавный поступок болельщика не помог его команде победить. Во второй части встречи ни одной из команд так и не удалось забить, а финальный свисток зафиксировал победу Севильи 1:2.