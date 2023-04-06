В первом тайме команды обменялись голами. На мяч Тадича ответил реализованным пенальти футболист Фейенорда Хименес. На перерыв клубы ушли при равном счете 1:1, пишет 24 Канал.

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Ненадлежащее поведение фанатов

На старте второго тайма Классен вывел Аякс вперед 1:2. После чего автору второго гола гостей изрядно досталось от местных болельщиков. Сначала фанаты Фейенорда устроили пиротехническое шоу, которое закончилось кровью на голове автора второго гола Аякса Классена.

Кто-то из трибун бросил в Дэви зажигалку. И прилетела прямо в голову полузащитника "гномов". Такое попадание разбило голову футболисту. Поэтому медикам Аякса пришлось останавливать сильное кровотечение.

Видео момента с попаданием зажигалки в голову Классена

Ajax se retiró a los 30 minutos de partido luego de que le lanzaran un encendedor en la cabeza a un jugador en el duelo ante el Feyenoord por la copa de los #PaisesBajos pic.twitter.com/0NfDWJIfoA — La Unión MC (@launionmc) April 5, 2023

Это все в совокупности привело к тому, что судья остановил поединок. Наставник Фейенорда был вынужден сам вмешаться в ситуацию и попросил ультрас своего клуба остановить свое ненадлежащее поведение, чтобы арбитр дал "добро" на возобновление матча.

После длительной остановки игру продолжили, Классен вернулся на поле, но так и не смог продолжить встречу после рассечения.

Вместо пострадавшего на поле в составе гостей появился Брайан Броббэй.

К слову. 30-летний полузащитник Дэви Классен провел свой 38-й матч в текущем сезоне, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Отметим, что поединок гости доигрывали в меньшинстве. На шестой компенсированной минуте полузащитник Тейлор был удален с поля, ведь получил вторую для себя желтую карточку.

Сам драматический матч окончился победой Аякса 1:2. Даже дикое поведение фанатов хозяев и изъятие в составе гостей не помогли Фейенорду пробиться в финал Кубка Нидерландов, куда направился Аякс.

В финале Аякс сыграет против ПСВ. Решающая встреча в Кубке Нидерландов состоится 30 апреля.