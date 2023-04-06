У першому таймі команди обмінялись голами. На м'яч Тадича відповів реалізованим пенальті футболіст Феєнорда Хіменес. На перерву клуби пішли за рівного рахунку 1:1, пише 24 Канал.

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Неналежна поведінка фанатів

На старті другого тайму Классен вивів Аякс уперед 1:2. Після чого автору другого голу гостей добряче дісталось від місцевих уболівальників. Спершу фанати Феєнорда влаштували піротехнічне шоу, яке закінчилось кров'ю на голові автора другого голу Аякса Классена.

Хтось із трибун кинув у Деві запальничку. Та прилетіла прямо у голову півзахисника "гномів". Таке влучання розбило голову футболісту. Тому медикам Аякса довелось зупиняти сильну кровотечу.

Відео моменту з влучанням запальнички у голову Классена

Це все у сукупності привело до того, що суддя зупинив поєдинок. Наставник Феєнорда був змушений сам втрутитись у ситуацію та попросив ультрас свого клубу зупинити свою неналежну поведінку, аби арбітр дав "добро" на відновлення матчу.

Після тривалої зупинки гру таки продовжили, Классен повернувся на поле, але так і не зміг продовжити зустріч після розсічення.

Замість постраждалого на полі у складі гостей з'явився Браян Броббей.

До слова. 30-річний півзахисник Деві Классен провів свій 38-й матч у поточному сезоні, у яких забив 9 голів та віддав 3 асисти.

Відзначимо, що поєдинок гості догравали у меншості. На шостій компенсованій хвилині півзахисник Тейлор був вилучений із поля, адже отримав другу для себе жовту картку.

Сам драматичний матч закінчився перемогою Аякса 1:2. Навіть дика поведінка фанатів господарів та вилучення у складі гостей не допомогли Феєнорду пробитись у фінал Кубка Нідерландів, куди попрямував Аякс.

У фіналі Аякс зіграє проти ПСВ. Вирішальна зустріч у Кубку Нідерландів відбудеться 30 квітня.