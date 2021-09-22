Фанат мастурбировал на трибунах во время матча во Франции: за дело взялась полиция
22 сентября 2021 , 16:32Читати новину українською
Источник:lavoixdunord.fr
Поединок между Лиллем и Лансом в чемпионате Франции по футболу запомнился не только массовой дракой на стадионе. Полиция задержала болельщика Лилля за мастурбацию на стадионе.
Мастурбировал на камеру
Фанат мастурбировал прямо на трибуне перед болельщиками команды соперника.
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Мужчина попал в объективы камер, теперь ему грозит лишение свободы на один год и штраф размером 15 тысяч евро.
- Этот инцидент не был единственным в матче. В перерыве встречи болельщики Ланса выбежали на поле и направились к сектору фанатов Лилля и начали с ними драку. Стюарды не справились с наведением порядка на стадионе – пришлось прибегнуть к помощи полиции. Матч приостановили и возобновили через полчаса после запланированного старта второго тайма.
- Ланс обыграл Лилль со счетом 1:0, единственный мяч забил Пшемыслав Франковский.