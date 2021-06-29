Фанат, который эмоционально праздновал гол Швейцарии на Евро-2020, стал мемом

Фанат сборной Швейцарии проявил невероятные эмоции во время матча своей команды против Франции на 1/8 финала Евро-2020. Видео с его реакцией на 2 события, которые произошли буквально в течение нескольких минут, стало "вирусным".

Игра французов и швейцарцев была действительно напряженной. Ситуация менялась едва ли не каждую минуту.

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Фанат Швейцарии эмоционально реагировал на игру сборной

На 84-й минуте встречи при 3:2 в пользу французов швейцарцы, как сначала показалось, забили гол, сравняв счет. Однако через несколько секунд арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Такая ситуация очень расстроила болельщика и он эмоционально отреагировал.



Фаната сборной Швейцарии расстроило незачисление гола / Скриншот

Однако после одной из следующих атак его настроение резко изменилось. Так как в начале добавленного к матчу времени команда Швейцарии отличились, таки достигнув счета в 3:3. Когда мяч оказался в сетке, фанат не сдерживал эмоций, сняв футболку.



После забитого гола человек снял футболку / Скриншот

Мужчина стал настоящим мемом

В сети ролик с его участием стал популярным и собрал множество комментариев. Пользователей поразила искренность переживаний болельщика. Они пишут, что не могут оторваться от просмотра видео, называют его магнетическим и удивляются, насколько мужчина переживал за свою команду.

Эмоциональная реакция фаната сборной Швейцарии: смотрите видео

. 28 июня состоялся матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Франции и Швейцарии. Команды завершили основное время матча со счетом 3:3. После дополнительного времени все осталось без изменений. Победу же швейцарцам принес нереализованный пенальти французского футболиста Килиана Мбаппе.