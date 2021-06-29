Гра французів та швейцарців була справді напруженою. Ситуація змінювалася чи не кожної хвилини.

До теми Швейцарія сенсаційно "викинула" Францію з Євро-2020, Мбаппе не забив вирішальний пенальті: відео

Фанат Швейцарії емоційно реагував на гру збірної

На 84-й хвилині зустрічі за 3:2 на користь французів швейцарці, як спершу здалося, забили гол, зрівнявши рахунок. Однак через кілька секунд арбітр скасував взяття воріт через офсайд. Така ситуація дуже засмутила вболівальника і він емоційно відреагував.



Фаната збірної Швейцарії засмутило незарахування голу / Скриншот з відео

Однак після однієї з наступних атак його настрій різко змінився. Адже на початку доданого до матчу часу команда Швейцарії відзначилися, таки досягнувши рахунку в 3:3. Коли м'яч опинився в сітці, фанат не стримував емоцій, знявши футболку.



Після забитого голу чоловік зняв футболку / Скриншот з відео

Чоловік став справжнім мемом

У мережі ролик з його участю став популярним та зібрав безліч коментарів. Користувачів вразила щирість переживань вболівальника. Вони пишуть, що не можуть відірватися від перегляду відео, називають його магнетичним та дивуються, наскільки чоловік переживав за свою команду.

Емоційна реакція фаната збірної Швейцарії: дивіться відео

Довідка. 28 червня відбувся матч 1/8 фіналу Євро-2020 між збірними Франції та Швейцарії. Команди завершили основний час матчу з рахунком 3:3. Після додаткового часу все залишилося без змін. Перемогу ж швейцарцям приніс нереалізований пенальті французького футболіста Кіліана Мбаппе.