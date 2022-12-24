В боях за Бахмут погиб член ультрас Динамо Олег Рыбальченко

Болельщик с позывным "Рыба" отдал свою жизнь за независимость Украины. Парень защищал Украину на Донбассе с 2014 года.

Украина продолжает борьбу за свою независимость в войне против России. Наша страна теряет своих героев, ушедших защищать Родину от оккупантов. На фронт отправились также многие люди из мира спорта.

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В октябре на войне за независимость Украины погиб один из лидеров фанатского движения Динамо Максим Яловцов по прозвищу "Регбист". Теперь же стало известно еще об одной потере среди ультракиевлян.

В боях за Бахмут погиб Олег Рыбальченко, известный под позывным "Рыба". Об этом сообщила организация "WBC Ультрас Динамо" на своей странице в фейсбуке.

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Олег давно был членом ультрас киевлян. Еще в 2014 году Рыбальченко пошел на войну защищать Донбасс от российских оккупантов. Раньше на войне за независимость Украины погиб один из основателей фанатского движения Динамо Максим Токарев.