Пає не витримав удар пляшкою

Арбітру матчу довелося відправити футболістів у підтрибунне приміщення, адже гравець Марселя Дімітрі Пає отримав удар пляшкою по голові.

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На 2-й хвилині гри Марсель заробив право на кутовий. Однак фанати Ліона не давали Пає виконати навіс з кута поля, кидаючи у нього сторонні предмети.

Дімітрі поскаржився арбітру й через декілька хвилин вдруге спробував виконати кутовий. Коли Пає підійшов до кутового прапорця, то один з фанатів кинув у голову футболіста пляшку з водою.



У голову Пає кинули пляшку / Скриншот



У голову Пає кинули пляшку / Фото twitter.com/brfootball



У голову Пає кинули пляшку / Фото twitter.com/brfootball

Пляшка зачепила голову Пає: 10-й номер Марселя спершу схопився за голову, після чого впав. До гравця відразу підбігли медики, щоб надати йому допомогу.

Тривалий час Пає лежав на газоні, а футболісти Ліона намагалися заспокоїти фанатів. Арбітр забрав команди з поля й гру було офіційно призупинено.

Фанат Ліона отримав ляпаса від іншого вболівальника

Цікаво, що спортивний журналіст Сем Стріт у твітері опублікував відео, де один з фанатів Ліона знайшов винуватця інциденту, який кинув пляшку в голову Пає. На відео журналіста фанат Ліона дав ляпаса іншому вболівальнику.

До уваги. Марсель та Ліон зіграли по 13 матчів у Лізі 1. Клуб з півдня Франції набрав 23 очки та утримує 5-е місце. Натомість Ліон має 19 балів та посідає 10-у сходинку.