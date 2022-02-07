Фанат в Англии выбежал на поле во время матча, чтобы избить игроков соперника: видео драки

Болельщик едва не сорвал матч четвёртого круга Кубка Англии Форест – Лестер. Фанат решил физически разобраться с футболистами хозяев.

Хотел избить обидчиков своей команды

Уже к 35-й минуте счет в матче стал настоящей неожиданностью – 3:0 в пользу скромного Фореста, который идет восьмым в Чемпионшипе. Такой ход событий разозлил поехавших на выезд фанатов Лестера, чтобы поддержать команду с трибун, пишет 24 канал.

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Но игроки не отблагодарили болельщиков за преданность. Тогда один из ультраса "лис" ворвался на футбольное поле и начал избивать игроков Фореста, которые праздновали третий мяч в ворота соперника.

Видео схватки успел снять один из фанатов, наблюдавший за матчем Кубка Англии с трибун.

Видео схватки в матче Кубка Англии

Игрокам Фореста досталось от разъяренного фаната перед тем, как в стычку вмешалась полиция и стюарды, которые вывели болельщика со стадиона. После этой проделки мужчину привезли в отделение полиции и взяли под стражу.

Скорее всего, теперь этот преданный фанат Лестера еще долго будет смотреть за матчами любимой команды только по телевизору.

Добавим, что его команда отыграла один мяч, но больше "лис" не хватило. В итоге – 4:1 сенсационная победа Фореста.

В следующем матче Лестер сыграет на выезде против Ливерпуля (10 февраля).