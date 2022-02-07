Хотів побити кривдників своєї команди

Вже до 35-ї хвилини рахунок у матчі став справжньою несподіванкою – 3:0 на користь скромного Фореста, який йде восьмим у Чемпіоншипі. Такий хід подій розлютив фанатів Лестера, які поїхали на виїзд, щоб підтримати команду з трибун, пише 24 канал.

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Але гравці не віддячили уболівальникам за відданість. Тоді один із ультраса "лисиць" увірвався на футбольне поле та почав лупцювати гравців Фореста, які святкували третій м'яч у ворота суперника.

Відео сутички встиг зазнати один із фанатів, який спостерігав за матчем Кубка Англії із трибун.

Відео сутички у матчі Кубка Англії

Гравцям Фореста дісталось від розлюченого фаната перед тим, як у сутичку втрутилась поліція та стюарди, які вивели уболівальника зі стадіону. Після цієї витівки чоловіка привезли у відділок поліції та взяли під варту.

Швидше за все, що тепер цей відданий фанат Лестера ще довго буде дивитись за матчами улюбленої команди лише по телевізору.

Додамо, що його команда відквитала один м'яч, але на більше "лисиць" не вистачило. У підсумку – 4:1 сенсаційна перемога Фореста.

До слова. У наступному матчі Лестер зіграє на виїзді проти Ліверпуля (10 лютого).