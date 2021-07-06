У неділю, 4 липня, олімпійський вогонь пронесли містом Міко. Саме там і стався напад.

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Факел ніс 77-річний чоловік, коли в нього з водяного пістолета почала стріляти жінка. У цей час вона кричала "Ми проти Олімпіади! Зупиніть Олімпіаду!".

Поліції вдалося затримати нападницю. При цьому один з поліцейських був змушений прикривати олімпійський вогонь та факел своїм щитом, щоб вогонь не погас.

Затриманою виявилася 53-річна безробітна жінка з сусіднього міста Хітачі.