У неділю, 4 липня, олімпійський вогонь пронесли містом Міко. Саме там і стався напад.
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Факел ніс 77-річний чоловік, коли в нього з водяного пістолета почала стріляти жінка. У цей час вона кричала "Ми проти Олімпіади! Зупиніть Олімпіаду!".
Поліції вдалося затримати нападницю. При цьому один з поліцейських був змушений прикривати олімпійський вогонь та факел своїм щитом, щоб вогонь не погас.
Затриманою виявилася 53-річна безробітна жінка з сусіднього міста Хітачі.
- Відзначимо, що чимало японців ставляться негативно до проведення Олімпіади в Токіо у 2021 році. 86% японців бояться, що проведення Олімпійських ігор у країні негативно вплине на ситуацію з коронавірусом (опитування Kyodo News).
- Організатори розглядають можливість значно скоротити кількість допущених глядачів на трибуни. Ймовірно, що церемонія відкриття та масштабні заходи на Національному стадіоні будуть відбуватися без глядачів. Єдиним винятком є представники Міжнародного олімпійського комітету.
- Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Через пандемію змагання були перенесені на рік і тепер відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.