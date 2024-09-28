Экс-футболист Арсенала умер в больнице после мини-футбольного матча в Парагвае

Фабиан Кабальеро, бывший нападающий Арсенала, умер в возрасте 46 лет. Трагическое событие произошло во время игры в мини-футбол в Парагвае.

У экс-форварда "канониров" случился сердечный приступ во время мини-футбольного матча в Парагвае. Фабиана сразу отвезли в медицинское учреждение, но врачи не смогли спасти жизнь бывшего футболиста, об этом сообщает пресс-служба Арсенала.

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Что известно о Фабиане Кабальеро

Экс-нападающий Арсенала в своей карьере немалое количество времени посвятил игре в нескольких парагвайских командах. В лондонском клубе Кабальеро сыграл всего три матча.

Кроме этого, бывший футболист защищал цвета Данди из Шотландии, в котором был признан лучшим игроком команды в сезоне-2003/2004. Аргентинский экс-игрок также играл в составе греческого Панахаика, а также имел опыт выступлений в Южной Корее.

В далеком 1988 году Фабиан Кабальеро вместе с парагвайским Серро Портеньо сыграл в полуфинале Кубка Либертадорес. За свою 19-летнюю карьеру аргентинец забил 52 гола в 210 матчах.