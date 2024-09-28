У ексфорварда "канонірів" стався серцевий напад під час мініфутбольного матчу в Парагваї. Фабіана одразу відвезли у медичний заклад, але лікарі не змогли врятувати життя колишнього футболіста, про це повідомляє пресслужба Арсенала.

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Що відомо про Фабіана Кабальєро

Екснападник Арсенала у своїй кар'єрі чималу кількість часу присвятив грі у декількох парагвайських командах. У лондонському клубі Кабальєро зіграв всього три матчі.

Окрім цього, колишній футболіст захищав кольори Данді із Шотландії, у якому був визнаний найкращим гравцем команди у сезоні-2003/2004. Аргентинський ексгравець також грав у складі грецького Панахаїка, а також мав досвід виступів у Південній Кореї.

У далекому 1988 році Фабіан Кабальєро разом із парагвайським Серро Портеньо зіграв у півфіналі Кубка Лібертадорес. За свою 19-річну кар'єру аргентинець забив 52 голи у 210 матчах.