Футбольная ассоциация Англии начала расследование по словам Тухеля в адрес арбитра

В воскресенье, 14 августа, состоялся матч второго тура АПЛ между лондонскими Челси и Тоттенхэмом. Команды сыграли со счётом 2:2.

Тухель выразил свое возмущение по поводу арбитра

Журналист Саймон Стоун сообщил, что футбольная ассоциация Англии начала расследование по высказываниям главного тренера Челси Томаса Тухеля после матча с Тоттенхэмом.

К теме Звезда английского футбола потролил Тухеля и Конте из-за схватки, вспомнив реванш Усик – Джошуа

Наставник Челси после матча пожаловался на плохую работу рефери Энтони Тейлора в эпизоде ​​с возможным фолом при первом голе соперника, а также на инцидент с борьбой Марка Кукурельи и Кристиана Ромеро в момент со вторым мячом.

Он заявил, что испытывает всегда беспокойство, когда на матчах его команды работает Тейлор.

Также Тухель подчеркнул, что он пропустит следующий тур АПЛ из-за драки с Антонио Конте, тогда как Тейлор сможет работать на другой игре, несмотря на допущенные ошибки в лондонском дерби.

Болельщики Челси солидарны с наставником лондонской команды, они создали онлайн-петицию с требованием запретить Энтони Тейлору судить матчи их команды, в час она собрала почти 10 тысяч подписей.

Драка Тухеля и Конте