Украина завоевала золото Европейских игр-2023 в пулевой стрельбе

Копилка сборной Украины пополнилась еще одной золотой наградой на Европейских играх 2023. Очередные награды завоевали женщины в командном турнире по пулевой стрельбе с 25 метров.

28 мая в Кракове на Европейских играх 2023 года был разыгран комплект наград среди женщин в командном быстрострельном пистолете с 25 метров. Украину здесь представляло трио Елена Костевич, Анастасия Немец, Юлия Коростылева.

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Девушки удачно преодолели квалификацию, и в финале встретились с хозяйками турнира – Клаудией Бреш, Йоанной Вавржановской и Юлитой Борек. Однако и они не смогли создать препятствий для завоевания украинками золотых наград – итог 16:10 в пользу сборной Украины.

Для сборной Украины это второе золото в спортивной стрельбе. До этого Юлия Коростылева в паре с Павлом Коростылевым стала победителями в миксте на дистанции 25 метров. Таким образом, для Юлии Коростылевой это уже вторая золотая награда на Европейских играх 2023 года.

Мультимедалисткой турнира стала и Елена Костевич, до этого завоевав бронзовую награду в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.