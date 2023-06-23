Надежда на карате и "золотые" синхронистки: расписание выступлений украинцев в 3-й день Европейских игр

В пятницу, 23 июня, в Кракове пройдет третий соревновательный день Европейских игр-2023. Украинские спортсмены будут соревноваться в течение всего дня.

Третий день Европейских игр-2023 начнет квалификацией командных соревнований по стрельбе из пневматического пистолета (микст, 10 метров). После чего в борьбу вступят украинцы в стрельбе из лука (классический лук, мужская квалификация). Здесь Украину будут представлять Алексей Гунбий, Иван Кожокарь и Артем Овчинников, пишет 24 канал.

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Когда выступят украинские спортсмены

Ольга Хомутовская попытается пройти квалификацию стрельбы из лука (блочный лук).

Далее в соревнования вступают тхэквондисты. Здесь честь нашей сборной защищает Виктория Нагурна (начало соревнований в 10:00). В 20.00 будет финал этой весовой категории.

Параллельно на татами выйдут каратисты (кумите): Анита Серегина (61 килограмм), Галина Мельник (68 килограммов), Андрей Заплетный (75 килограммов) и Валерий Чеботарь (84 килограмма).

В 10:07 на воду выйдет Мария Повх (Гребля. Байдарка. Спринт. Предварительные заезды. Одиночка. 500 метров).

А позже в 10:30 начнутся соревнования по настольному теннису: Евгений Прищепа, Ярослав Жмуденко. У женщин – Саломея Братейко и Мргарита Песоцкая.

Тарас Мазовский в 10:49 проведет предварительный заезд в одиночке (гребли, каноэ, спринт) на 500 метров.

Расписание других соревнований украинцев:

12:30. Квалификация Стрельбы из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров – Виктор Банькин и Павел Коростылев.

12:30. Роман Васько сразится в полуфинале по скалолазанию (сложность).

12:30. Евгения Казбекова будет соперничать в женском полуфинале скалолазания (сложность).

12:30. Парный разряд в миксте по настольному теннису – Саломея Братейко и Антон Лимонов.

14:00. Стартует 1/16 финала по боксу – Дмитрий Бондарчук, Ярослав Харцыз, Анастасия Ковальчук и Анна Охрей.

14:30. Стрельба. Пневматическая винтовка. 10 метров, женская квалификация: Елена Костевич и Полина Колесникова.

15:45. Стрельба из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров (если Коростылев или Банькин отберется в финал).

16:00. Финал по прыжкам в воду (синхронный прыжок) с трамплина 3 метра (микст): Анна Письменская и Кирилл Азаров.

17:15. Микст 1/16 финала стрельбы из лука (классический лук) – Алексей Гунбин и Анастасия Павлова.

17:30. Финал женской стрельбы по пневматической винтовке, 10 метров (если выйдет Костевич или Колесникова).

17:40. Стрельба из лука. Классический лук. (1/8 финала, микст).

17:40. Стрельба из лука. Блочный лук (1/8 финала, микст).

17:44. Гребля. Байдарка. Спринт. Полуфинал. Одиночка. 500 метров, женщины.

18:30. Карате. Кумите. До 61 кг. Финал. Женщины (возможно участие Серегиной).

18:40. Карате. Кумите. До 75 кг. Финал. Мужчины (если получится заплетные).

19:00. Командные соревнования по артистическому плаванию, группа техническая: сборная – Марина и Владислава Алексеи, Вероника Гришко, Марта Федина, Ангелина Овчинникова, Валерия Тищенко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина. В резерве – София Мациевская и Олеся Деревянченко.

19:10. Финал по каратэ в весовой категории до 68 килограммов (может получиться Мельник).

19:20. Мужской финал по каратэ (кумите) до 84 килограммов (может пробиться Чеботарь).

19:55. Матч 3-го тура группы "С" по баскетболу 3х3. Украина сыграет против Литвы

20:15. Квалификация (скорость) по скалолазанию – Даниил Болдырев.

Третий соревновательный день закроет мужской финал по скалолазанию (скорость). Туда может пробиться украинец Болдырев, если пройдет квалификацию