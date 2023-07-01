Исторический финал и бокс от Хижняка: когда украинцы выступят в 11-й день Европейских игр

Европейские игры-2023 в Кракове почти добились финала. В предпоследний день соревнований 1 июля спортсмены соревнуются за 24 медали.

Украинские спортсмены тоже будут иметь шансы пополнить свою копилку новыми наградами. Самым медальным для нашей страны может стать окончание 11 соревновательного дня, когда свой поединок проведет женская сборная Украины по пляжному футболу и финальный бой Александр Хижняк, пишет 24 Канал.

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Есть хорошие шансы на золотые медали

Утром же 1 июля для Украины соревновательный день начнется квалификацией в командном турнире по малокалиберному пистолету на расстоянии 25 метров. Украину в этом виде программы пулевой стрельбы представят Павел Коростылев, Максим Городинец и Денис Кушниров.

Финал этих соревнований начнется в 13.30.

Выступления других украинцев 1 июля:

Дзюдо. 11:00 (1/8 финала микста командного турнира). Финал в 20:30.

Текбол. 11:00 (групповой раунд командного турнира – Екатерина Фесенко и Дарья Зеленская). Финал в 21:00.

Текбол. 12:10 (групповой раунд командного турнира – Дмитрий Шевчук и Олег Усиченко). Финал в 21:40.

Каноэ-слалом. 12:05 (полуфинал одиночного турнира на байдарке – Виктория Усс).

Каноэ-слалом. 16:05 (квалификация одиночного турнира байдарка-кросс – Артем Ивченко, Сергей Совко и Александр Федоренко).

Каноэ-слалом. 16:50 (квалификация одиночного турнира, байдарка-кросс – Анна Лычко, Виктория Добротворская и Виктория Усс).

Кикбоксинг. 13:15 (полуфинал в весовой категории 75 килограммов, полный контакт – Тимур Бриков).

Кикбоксинг. 14:00 (полуфинал 86 килограммов, фул-контакт – Артем Мельник).

Современное пятиборье. 16:25 (одиночный турнир, конный спорт – Александр Товкай).

Прыжки с трамплина. 17:30 (квалификация одиночного турнира, большой трамплин – Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко). Финал в 19:30.

Пляжный футбол. 19:30 (женский финал Украина – Испания).

Бокс. 20:15 (финал 80 килограммов – Александр Хижняк).

После десяти соревновательных дней Украина замыкает тройку лидеров медального зачета, получив 36 наград – 19 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых. Выше нас только лидер рейтинга Италия и вторая Италия.

Ближайшая к нам Германия, которая завоевала вообще 47 наград, но меньше имеет в своем активе золотых медалей (14 штук).